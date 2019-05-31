У Києві підлітки влаштували полювання на школярів: як захистити своїх дітей

У Києві у дітей відбирають гроші і погрожують ножем. На Русанівці «прописалася» банда 12-річних школярів. На жаль, подібні приклади є в багатьох містах України.

Про те, як захистити своїх дітей від нападів – у матеріалі OBOZREVATEL.

Начальник управління ювенальної превенції Нацполиции Лариса Зуб радить батькам відразу ж звертатися в поліцію. Правоохоронці спілкуються з потерпілим дітьми, після чого судмедекспертиза встановлює ступінь нанесення тілесних ушкоджень (якщо такі були).

Санкція статті передбачає до 5100 грн штрафу.

За словами Лариси Зуб, якщо дитина-хуліган раніше потрапляв у поле зору поліції або перебуває на обліку, то протягом року він буде перебувати під постійним наглядом правоохоронців.

У разі, якщо батьки малолітки-злочинця ведуть асоціальний спосіб життя (алкоголь, наркотики), дитини з такої родини можуть вилучити. Якщо мати з батьком не виправляться, суд позбавить їх батьківських прав.

Додамо, що кримінальна відповідальність в Україні настає з 16 років.

Батьківська «отвєтка»

Якщо постраждалих від нападів кілька школярів, в поліції радять батькам об’єднатися і написати колективне звернення в районне та міське управління поліції. У такому разі його швидше поставлять на контроль.

Деякі тата і мами в соцмережах також радять батькам поговорити з малолітніми злочинцями.

«Треба зібратися і спробувати виключити угруповання з території, при цьому не порушувати законодавство. Підлітки все одно зберуться у свою зграю, але будуть орудувати в іншому місці», – поділилися своїм досвідом батьки.

Що штовхає підлітків на кримінал?

На думку психологів-криміналістів, в отличиеи від дорослих, діти не усвідомлюють повною мірою, що таке політика і закони. Зате вони прекрасно вбирають в себе всі негативні процеси суспільства, які сприймають як щось нове, екстремальне.

«Тому крадіжки і грабежі здійснюються дітьми в основному не з кримінально-меркантильних мотивів. Це спосіб показати і виправдати всі ті процеси, які сьогодні витають в нашому суспільстві», – вважають експерти.

Серед школярів зустрічаються і досвідчені злочинці

За словами психолога-консультанта, викладача Національного педагогічного університету ім. Драгоманова Ілони Рашківської, підлітковий вік характеризується бажанням виділитися і самоствердитися на тлі однолітків, при цьому самі діти не знають, як це зробити.

«В результаті виникає безліч ситуацій, коли підлітки самовиражаються не знаннями, а за допомогою фізичного впливу на слабкого», – зазначила вона.

У поліції не виключають, що найближчим часом в Україні очікується сезонне зростання дитячої злочинності. «Наступили літні канікули, багатьом дітям немає чим зайнятися, тому частина з них, напевно, будуть шукати розваг на порушення законодавства», – вважають силовики.