Гламурка в законі: одеська суддя Наталія Богацька «ґвалтує» Феміду заради Курченко і мафії

Голова Південно-Західного апеляційного госпсуду казково збагачується, обслуговуючи інтереси одеських і донецьких господарів

Скромні доходи, непристойні витрати

Зрозуміло, що таку розкішну життя «проста суддя» може дозволити собі, тільки будучи обслугою у мафії. Але 41-річна леді, часто эпатирующая одеську публіку своїми вбраннями, пов’язана з організованою злочинністю набагато щільніше і навіть ділить ліжко з одним з її членів.

Власне кажучи, якраз за гроші з корупційних тендерів з «Укрзалізницею», Харківським метрополітеном та іншими распильщиками державного бюджету Морщагин і допоміг своїй дружині купити крісло в Апеляційному господарському суді Одеської області.

Морщагина тоді працювала в Донецьку, де своїх «судових бізнесменів» і любителів вигравати держтендерах вистачало. Донецька мафія при президенті Януковичі розширила горизонти, тому Морщагины вирішили скористатися ситуацією і самим «підзаробити». Завдяки домовленостям про відкати і потрібних судових рішеннях допомогли, і вже скоро власників Одеської міськради Морщагин став називати своїми партнерами. Апеляційний господарський суду під керівництвом Морщагиной-Богацкой допомагав партнерам процвітати потрібними рішеннями.

Донецькі корені

У такій «славної компанії» молода суддя заводить потрібні зв’язки: і з Віктором Пшонкою — тоді прокурором Донецької області, і з Юрієм Іванющенком — тоді ще маловідомим мафіозі з Єнакієвого. Таким чином, сімейство Морщагиных обзавелося тісними зв’язку з відомими бізнесменами з Донецька (чому робота Богацкой-Морщагиной в госпсуді тільки сприяла), що входять у близьке оточення Віктора Януковича. А з приходом його до влади і зовсім стала заступником голови суду, успішно клепаючи потрібні політичним господарям рішення і позбавляючи бізнесу неугодних підприємців. Її покровителем були одіозний Артур Ємельянов і Віктор Татьков. А зараз у спадок Богацька перейшла під опіку і заступництво Грановського, не менш одіозного.

Воцаріння в Одесі

Із зміцненням режиму Януковича, переходу чи не половини країни під контроль Юри Єнакіївського» Іванющенко і стрімкого збагачення младоолигархов типу Сергія Курченко і Олександра Януковича, слухняну суддю-блондинку відправляють царювати і наводити донецькі «блатні порядки» в Одесу. Адже саме там чимало ласих об’єктів, які потрібно було передати в потрібні руки.

Тоді відома своєю поінформованістю Соня Кошкіна писала, що Іванющенко «вищою волею віддано «на відкуп» регіон Запоріжжя та Одеси. Головна цінність Одеси та околиць, ясна річ, порти. Простіше кажучи, контрабанда». Богацька-Морщагина в цей час приструняла неслухняних суддів, відбираючи потрібні справи у «норовливих» служителів Феміди і віддавала їх тим, хто без зайвих питань виносив потрібні рішення.

У ЗМІ Морщагина засвітилася через справи про банкрутство Одеського нафтопереробного заводу. Тоді Морщагина робила все, щоб відстояти інтереси олігарха Сергія Курченко. Як раз в суді під головуванням Богацкой-Морщагиной слухали скандальну справу за НПЗ. Зобов’язана донецької мафії і «Сім’ї» всім, представниця феміди активно маніпулювала справою, щоб українське держпідприємство не вийшло з-під контролю опального олігарха і ставленика «Сім’ї».

Всі протести активістів і викриття антикорупціонерів з неї сходили як з гуся вода. А знають її роботу не з чуток юристи відзначають, що про законність у судовому царстві Богацкой-Морщагиной мова не йде тільки про те, як перевернути закон з ніг на голову і довести все до абсурду там, де на кону стоять великі гроші. А значить, і нова шубка з комплектом коштовностей для судді-гламурки в додачу.

Владі змінюються, а правовий судове свавілля залишається. А новій владі треба з цим впоратися і справді реформувати судову систему, не віртуально, коли виконуються вказівки, а реально — коли вказівку дає тільки Феміда.

Що ж, якщо Геннадій Кернес і Геннадій Труханов продовжують наполягати на необхідності включення Наталії Богацкой у свій список – це найкраще політичне самогубство, яке тільки можна собі уявити.

Сергій ПЕРЕПЕЛИЦЯ