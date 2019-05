Голова Рахункової палати Пацкан намагався заховати від журналістів дорогі годинники

Голова Рахункової палати України Валерій Пацкан на засідання Верховної Ради прийшов в дорогих годинниках, однак помітивши об’єктиви журналістів, спробував приховати дорогий аксесуар. На дане засідання ВРУ чиновник прийшов отчиаться про роботі свого відомства за 2018 рік.

Відповідне відео опублікував у Facebook фотограф Богдан Бортаков. Як видно на кадрах, спочатку Пацкан намагається заховати руки, потім і зовсім знімає годинник і віддає поруч сидить женщене. Пізніше, годинник знову з’явилися на руці голови Рахункової палати.

29/05/19 ВР: я в середу прогуляв, а хлопці зняли та змонтували крутий видос — загалом, якщо не хочете показувати годинник — не одягайте їх в зал засідань…)

