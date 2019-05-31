Разумков виступив з гучною заявою про «третьому Майдані»

Перемога Володимира Зеленського на президентських виборах стала «третім Майданом». Про це в ході вчорашнього ефіру шоу «Право на владу» заявив лідер партії «Слуга народу», політтехнолог Дмитро Разумков.

«Якщо ми йдеться про Революції Гідності, там захотіли змінити цивілізаційний вибір українського народу. На виборах президента теж Майдан. Я не знаю, чим би він закінчився, якби не було Зеленського. Зеленський, можна сказати, був третім Майданом. Слава Богу, він був мирним», — підкреслив Разумков.

Він вважає, що Зеленському вдалося стати фактором об’єднання суспільства. Результатом цього стала велика кількість голосів виборців, яке він отримав на виборах. «Сьогодні говорити про те, що це не був третій Майдан, напевно, просто неправильно», — упевнений керівник партії «Слуга народу».