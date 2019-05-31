У КНДР стратили дипломатів через провал саміту Трампа і Кім Чен Ина

У КНДР стратили п’ятьох чиновників за безрезультатний саміт президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

У Пхеньяні (КНДР) стратили п’ятьох високопоставлених чиновників, які відповідали за проведення саміту президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Відзначається, що cпеціального представника Державної ради КНДР з політики щодо США Кіма Хека Чхоля стратили в березні після саміту, які завершився провалом.

Ще чотири представники МЗС КНДР, які брали участь у переговорах, також були страчені.

Їм пред’явили шпигунство на користь США.

Решту учасників саміту, включаючи перекладача Кім Чен Ина, відправили у виправні табори.

Нагадаємо, саміт проходив у В’єтнамі 27-28 лютого. Після переговорів, Трамп і Кім Чен Ин не змогли прийти до домовленостей і не підписали ніяких документів.

До слова, 25 квітня Кім Чен Ин вперше відвідав Росію і провів переговори з Володимиром Путіним.