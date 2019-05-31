В Архангельській області після зіткнення з ЧОП затримали Древарха Просвітленого

Сьогодні вранці сталася чергова сутичка між экоактивистами, які виступають проти будівництва сміттєвого полігону на станції Шиес в Архангельській області, і охоронцями ЧОП, будівництво охороняють. Як повідомив Twitter «Шиес Новини», охоронці напали на Андрія Христофорова, відомого як Древарх Просвітлений, а інші активісти заступилися за нього. Бійку перервала поліція. З боку екоактивістів затримали також Руслана Газамова, Марка Кузнєцова, Володимира Владимирова. Також в повідомленні говориться, що вранці на станцію додатково прибуло 55 співробітників «Росгвардии».

29 травня на станції під час протестної акції також були затримані четверо екоактивістів. За словами противників сміттєвого полігону, силовиками було прийнято «рішення про жорсткий сценарій», ведуться розмови про знесення табору протестувальників.

У паблике «Помор’я — не смітник!» в соцмережі «ВКонтакте» повідомляється, що напередодні були затримані з застосуванням сили активісти Ілля Трубачов, Олексій Бобрецов, Максим Магомедов і Ганна Шекалова. Отримали травми в протистоянні з співробітниками Омону і приватної охоронної організації були оглянуті медиками. Лікарі наполягли на госпіталізації деяких постраждалих.

Нагадаємо, на початку квітня в Архангельську пройшли хода та мітинг на знак протесту проти будівництва полігону, на який планують звозити сміття з Москви. В ході протестних заходів городяни вимагали відставки губернатора Ігоря Орлова. Глава регіону назвав вийшли на вулиці «шелупонью». На акціях протесту були затримані десятки людей, у тому числі журналісти.

Після цього біля станції Шиес активісти розбили табір і оголосили безстроковий протест з-за будівництва звалища. Зіткнення екоактивістів і силовиків відбуваються там постійно. Так, 27 травня протистояння закінчилося тим, що один з протестувальників отримав травму ноги і спини, іншому розбили обличчя. Ще одного чоловіка відвезли на швидкій допомозі з-за гіпертонічного кризу.

Вартість полігону, де планують зберігати столичні побутові відходи, оцінюється в 10,5 млрд рублів. Очікується, що площа звалища складе більше 5 тис. гектарів. Через йдуть протестів влади заявили, що будівництво буде припинена 15 червня, до цього часу будуть проводитися необхідні інженерні, геологічні та екологічні вишукування.