Uber сообщил об убытке в 1 миллиард долларов

Убер потерял 1 миллиард долларов из-за больших расходов на доставку продуктов питания и грузовые перевозки.

Uber Technologies Inc сообщила об убытке в 1 миллиард долларов, так как сервис по доставке сильно тратится на наращивание своего бизнеса по доставке продуктов питания и грузовых перевозок, сообщает reuters.

Выручка в размере 3,1 миллиарда долларов соответствовала прогнозу Uber на конец квартала и потерям в 1,0 миллиард долларов

При этом, акции выросли на 2,6% после телефонной конференции с руководителями, на которой генеральный директор Дара Хосровшахи процитировала улучшения в бизнесе, такие как сокращение потребительских акций во втором квартале, но назвала 2019 год «инвестиционным годом».

С ценой на акции более чем на 10% ниже цены IPO в 45 долларов, Khosrowshahi придется убедить инвесторов в том, что Uber может извлекать прибыль, учитывая его зависимость от стимулов для гонщиков и конкуренции во всех сферах его бизнеса, от его основного бизнеса – поездок в райды. доставка еды до груза.

«Наша история проста. Мы являемся глобальным игроком », – сказал Хосровшахи аналитикам в своем первом отчете о прибыли после IPO компании в начале этого месяца. «Наша задача – быстро расти в масштабе и более эффективно в течение долгого времени».

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Результаты показывают, что недавно публичная компания смогла достичь своих собственных финансовых целей, что может дать некоторую уверенность инвесторам.

Расходы выросли на 35% за квартал, так как компания потратила значительные средства в преддверии IPO в начале этого месяца. Валовые резервы, измеряющие общую стоимость поездок до затрат на водителя и другие расходы, выросли на 34% по сравнению с прошлым годом до 14,6 млрд долларов. Заказы выросли на 3,4% по сравнению с предыдущим кварталом, что свидетельствует о сложности набора новых гонщиков на насыщенных рынках.

Но аналитик Wedbush Игал Арунян сказал, что его обнадеживают улучшения в показателях выкупа и ускорение роста доходов. Коэффициент выкупа Uber – это доход, который компания получает после вычитания зарплаты водителя или ресторана и стимулов.

«Мы все еще далеки от прибыльности, но Uber ожидает сильных признаков улучшения во многих ключевых показателях, и это важный знак для инвесторов».

Uber был самой большой из группы стартапов Силиконовой долины, которая стала публичной в этом году на фоне распродажи на мировом фондовом рынке, вызванной возобновившейся торговой напряженностью между США и Китаем. Uber также сталкивается с усилением регулирования в нескольких странах и борется со своими драйверами за заработную плату.

На зрелом американском рынке, где основным конкурентом Uber является Lyft Inc, Хосрошихи сказал, что рычагом роста было расширение поездок в пригороды.

Uber ранее заявлял, что ожидает выручку в первом квартале в диапазоне от 3,04 до 3,1 млрд долларов, в то время как семь аналитиков, опрошенных Refinitiv IBES, ожидают среднюю прибыль в размере 3,04 млрд долларов.

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