Повінь – зміна системи

Menu
Close

“Талибан” подорвал колонну американских военных в Кабуле

31.05.2019

Точной информации о жертвах теракта нет. В США говорят о четырех раненых, местные власти заявляют о девяти погибших и шести раненых.

В Кабуле взорвался заминированный автомобиль, целью атаки была колонна американских военных, в результате были ранены четыре человека, сообщает Reuters.

Ответственность за взрыв взяла группировка “Талибан”.

Представитель вооруженных сил США в Афганистане заявил, что колонна военных подверглась атаке с подрывом автомобиля, и четыре военнослужащих получили легкие ранения, но никаких других подробностей не сообщается.

Читайте также: «АМЕРИКА ПЕРВАЯ – ЗАБЛУЖДЕНИЕ», – ПРЕЗИДЕНТ МЕКСИКИ ВОЗМУТИЛСЯ ТАРИФАМИ ТРАМПА

 

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!

Читайте також:   Один з лідерів ХАМАС помер через необережне поводження зі зброєю
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *