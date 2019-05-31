“Талибан” подорвал колонну американских военных в Кабуле

Точной информации о жертвах теракта нет. В США говорят о четырех раненых, местные власти заявляют о девяти погибших и шести раненых.

В Кабуле взорвался заминированный автомобиль, целью атаки была колонна американских военных, в результате были ранены четыре человека, сообщает Reuters.

Ответственность за взрыв взяла группировка “Талибан”.

Представитель вооруженных сил США в Афганистане заявил, что колонна военных подверглась атаке с подрывом автомобиля, и четыре военнослужащих получили легкие ранения, но никаких других подробностей не сообщается.

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