У ЄС чекають, щоб РФ без зволікання звільнила українських моряків

Європейський Союз очікує, що Росія невідкладно звільнить українських військовополонених моряків.

Про це повідомили в прес-службі постійного представництва ЄС при ОБСЄ.

У представництві нагадали про рішення Міжнародного морського трибуналу про негайне звільнення моряків.

«ЄС очікує, що Росія вчасно виконає наказ Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня з приводу інциденту, який стався поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року, і звільнить затриманих українських військовослужбовців і судна безумовно і без зволікання», – йдеться в повідомленні.