«Позеленів»: в мережі висміяли «перекрасившегося» Кернеса

Мер Харкова Геннадій Кернес розмістив на вулицях міста білборди з агітацією за партію «Довіряй справах» на позачергових виборах у Верховну Раду, раптово «перефарбувавшись» в зелений колір.

Підтверджують фото з’явилися в мережі. Зокрема, знімки опублікував народний депутат (позафракційний) Мустафа Найєм. (Щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

На плакатах в зеленій гамі поруч з фото Кернеса розмістили напис «Харків – найкраще місто для життя в Україні». «Допоможіть розібратися, а це ще праймеріз БПП або вже глюк LIFT’а?» – відреагував Найєм, натякнувши на соціальний проект президента Володимира Зеленського LIFT.

Користувачі відразу ж відзначили, що Кернес раптово поміняв стратегію. «Позеленів», «Примазався до модних кольорів», – написали в коментарях, натякнувши на бажання Кернеса «зблизитися» з Зеленським.

Зазначимо, раніше мер Харкова Геннадій Адольфович підтримував кандидатуру Петра Порошенка на президентських виборах.