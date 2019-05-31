Криваві сльози: нейромережа створила ідеальну пісню для Євробачення

Група музикантів, програмістів і художників задалася питанням, що становить структуру хіта на музичному конкурсі Євробачення. Колектив Sweaty Machines вирішив вивчити людську креативність з допомогою штучного інтелекту — і «кинути їй виклик». Для цього розробники створили нейромережа, яка проаналізувала сотні пісень Євробачення. Після цього вона провела тисячі нових мелодій та рядків з текстом, з яких склала «ідеальну» пісню для конкурсу з назвою «Сині джинси і криваві сльози» (Blue Jeans & Bloody Tears).

Музика і текст пісні були написані повністю штучним інтелектом. Вокал в треку належить комп’ютера і першого переможця Євробачення від Ізраїлю — співак Изхар Коен виграв конкурс у 1978 році. Як відзначають творці нейромережі, «Сині джинси і криваві сльози» — пісня про «розчарування любові між музикантом і комп’ютером». Спродюсував трек Авшалом Аріель — один з авторів хіта Toy, з яким ізраїльська співачка Нета Барзілай перемогла на конкурсі минулого року.

Експрес-інформація по країні

Ізраїль – держава в Південно-Західній Азії.

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Столиця – Єрусалим

Найбільші міста: Єрусалим, Тель-Авів, Хайфа

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 20 770 км2 (147-я в світі)

Населення – 8,41 млн чол. (97-я в світі)

Офіційні мови – іврит, арабська

Релігія – іудаїзм

ІЛР – 0,888 (7-я в світі)

ВВП – $305,67 млрд (37-я в світі)

Валюта – новий шекель

Межує з: Ліваном, Сирією, Йорданією, Єгиптом, сектором Газа

Текст пісні, створеної штучним інтелектом, виявився дуже смішним. У ній присутні такі безглузді рядки, як «У цій болю птаха, що пролітає над трояндами печалі», «У сліз завжди будуть мокрі очі» і «Немає життя без твого життя у стражданні».

Втім, користувачі мережі зійшлися на думці, що на «Євробаченні» можна почути композиції з набагато меншим змістом.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», уучастие країни в Євробаченні підвищує рівень щастя.

За матеріалами Birdinflight

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