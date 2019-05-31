Корупційна «годівничка»: як «Укренерго» шантажує малий бізнес

НЕК «Укренерго» маніпулює положеннями Кодексу систем розподілу для тиску на малий бізнес.

У Кодексі систем розподілу сказано, що приєднання генеруючих потужностей понад 20 МВт відбувається на підставі техніко-економічного обґрунтування вибору схеми підключення. (п. 4.3.6). Це дозволяє визначити доцільність підключення до мереж оператора системи розподілу та оператора системи передачі.

При цьому документ розглядає оператор системи розподілу, тобто обласні енергокомпанії або суб’єкти генерації енергії (ТЕЦ, ГЕС, АЕС та інші). Далі його погоджує оператор системи передачі. Для потужностей менше 20 МВт процедура набагато простіше. Потрібно залишити заявку для обленерго і чекати «комплексу робіт, який відповідає стандартному з’єднанню і виконується за такою ж процедурою». Однак тривалість надання послуги може перевищити цілий рік!

Здавалося б, що все прописано толково і розумно: хочеш бути на енергоринку — оформляй документи. Але не тут-то було. В «Укренерго» придумували, як заробляти на цьому.

Схема наступна: бізнесменові на етапі узгодження з обленерго повідомляють, що без «візи» «Укренерго» вирішити питання не можна. В іншому випадку доведеться чекати кілька років. За даними джерела, заявникам пропонують поїхати у Київ, де можна вирішити питання швидко і без проблем.

Вирішити проблему з підключенням можна просто: заплатіть по 10 тисяч доларів за Мегават і вам все узгодять. Половина суми йде в обленерго, а інша частина — «Укренерго». В обласних енергомережах свідомо порушують Кодекс, але не хочуть сваритися з монополістом. Схему в «Укренерго» курирують глава компанії Ковальчук та начальник департаменту безпеки Тоцький, — пояснило джерело.

Ковальчук уже п’ятий рік очолює компанію на посаді виконуючого обов’язки. Конкурс на посаду саботували, а новий вирішили не проводити. У ГПУ на чиновника порушено кримінальну справу за корупційних тендерів «Укренерго» часів президента Віктора Януковича. Що стосується Сергія Тоцького, то він сам веде незаконний бізнес в енергетичній галузі, використовуючи дружину-стоматолога. В групу входить також операційний директор Олексій Брехт, який відповідає за експлуатацію та обслуговування магістральних електромереж.

Загальний приріст потужності ОВЕ по Україні з січня по жовтень становить понад 2,8 тис. МВт. У той же час, всупереч інтересам держави протягом 2017-2018 років в «Укренерго» погоджували і видавали технічні умови на приєднання до електромереж об’єктів відновлюваної енергетики.

Це робили без урахування реального стану розподілу потоків електроенергії, стійкості генераторів АЕС/ТЕС, а також реальних потреб реконструкції і модернізації устаткування. Темпи зростання ОВЕ, без виконання заходів щодо впровадження систем прогнозування і управління цих генеруючих потужностей, які приводять до проблеми балансу потужності та енергії ОЕС України, а також надійності роботи окремих енергорайонів країни.

Гройсману рекомендували дати доручення Міненерго про проведення перевірки правомірності дій Ковальчука-Тоцького.

Парадоксально, але за цієї корупційної спайкою стежить Наглядова рада «Укренерго», очолюваний колишнім представником ЄБРР в нашій країні Шевки Аджунером. Присутність цієї особи в наглядовій раді легалізує корупційні схеми «Ковальчука-Тоцького» та підриває довіру українців до європейських економічних інститутів.