Українського капітана затонулого у Будапешті судна заарештували

Українця, який був капітаном затонулого у Будапешті круїзного судна, заарештували в якості підозрюваного.
Повідомляється, що мова йде про 64-річного українського громадянина Юрія С. з Одеси.
Його підозрюють у недбальстві під час руху на воді, що призвело до масових жертв.
Докази цього виявило розслідування, повідомила угорська поліція.
Як повідомлялося, у Будапешті прогулянковий катер з туристами врізався в інше судно, через що він перекинувся і затонув. У результаті події загинуло щонайменше семеро осіб.