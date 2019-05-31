Українського капітана затонулого у Будапешті судна заарештували

Українця, який був капітаном затонулого у Будапешті круїзного судна, заарештували в якості підозрюваного.

Повідомляється, що мова йде про 64-річного українського громадянина Юрія С. з Одеси.

Його підозрюють у недбальстві під час руху на воді, що призвело до масових жертв.

Докази цього виявило розслідування, повідомила угорська поліція.

Як повідомлялося, у Будапешті прогулянковий катер з туристами врізався в інше судно, через що він перекинувся і затонув. У результаті події загинуло щонайменше семеро осіб.