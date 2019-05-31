Російський прокатник вирізав з фільму про Елтона Джона сцени з гей-сексом і наркотиками

6 червня в російський прокат виходить біографічний фільм «Рокетмен» про британського співака, піаніста і композитора Елтона Джона. Журналісти «Дощу», які побували на російській прем’єрі, звернули увагу, що прокатник «Централ Партнершип» вирізав всі сцени з чоловічими поцілунками, гей-секс і багато фрагменти з наркотиками.

Зокрема, у фільмі відсутня сцена з голими Елтоном Джоном і його менеджером Джоном Райд, яких грають Терон Еджертон і Річард Медден. Раніше про загрозу зникнення цього епізоду з прокатної версії писала The Guardian, в той же час сам Елтон Джон наполягав на її включенні в кінострічку і закликав «розповісти все».

«Дійсно, з російської версії „Рокетмена“ пропало кілька сцен: епізод з вживанням наркотиків; слайд з титрів, в якому говорилося, що Джон все-таки зустрів справжню любов (і фото з його чоловіком); і, головне, постільна сцена, в якій двоє чоловіків займалися любов’ю в місіонерській позиції (що повинно було підкреслити, що різниці між їх почуттям і гетеросексуальними стосунками немає — любов однакова для всіх)», — розповів кінокритик Єгор Москвітін, який бачив оригінальну версію байопіка на Каннському кінофестивалі.