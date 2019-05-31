«Ведомости» назвали дату прямої лінії з Володимиром Путіним

Пряма лінія з президентом РФ Володимиром Путіним попередньо призначено на 20 червня, пише газета «Ведомости» з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента, і співробітника федерального телеканалу. Прес-секретар президента Дмитро Пєсков на питання про прямій лінії 20 червня відповів виданню: «Ми повідомимо своєчасно».

За словами одного зі співрозмовників газети, пряму лінію планують провести в тому ж форматі, що і в 2018 році, але обговорюється ідея відмовитися від «народних мас, які б просили вирішити конкретні проблеми, наприклад, пов’язані з їх двором». Повідомляється також, що організатори хочуть уникнути дрібних тем і зробити акцент на соціальній тематиці.

Прямі лінії з Путіним регулярно проходять, починаючи з 2001 року. Питання президенту задають ведучі, жителі регіонів в ході прямих включень або через інтернет, телефонні дзвінки і sms. У 2018 році, за даними Mediascope, трансляцію дивилося рекордно низький за останні 7 років кількість росіян — 5,78 млн осіб.