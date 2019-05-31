Вчасно зрадити — це значить передбачати «або ясновидці сліпці»

Після останніх президентських виборів в Україні в середовищі російських блогерів чатрулетки ютуб у відношенні до українських колег по перу з’явилося визначення — «перевзувся».

Переобутыми вони називають тих колишніх упоротых порохоботов, які після програшу свого кумира різко змінили свої погляди і стали так само затято топити, але вже за переможця.

В силу природної обдарованості деякі з таких людей володіють тією якістю, яку можна назвати передбачення. Вони служать господарю вірою і правдою практично до останнього моменту і зраджують його не в момент падіння, а дещо раніше і це дистанціювання дозволяє їм вчасно не потрапити в списки неблагонадійних щодо нового годувальника.

В Адміністрації Президента підготовлено проекти указів про призначення на керівні посади в системі нової влади таких зрадників Петра Олексійовича, як господа Валерій Кондратюк і Олег Козловський. Першого пророкують Головою Служби зовнішньої розвідки України, другого – Першим заступником Голови Служби безпеки України.

У 2014-15г.р. Ст. Кондратюк (також відомий в середовищі співробітників СБ України як «Упир»), перебуваючи на посаді начальника Департаменту контррозвідки СБ України, систематично звітував перед Петром Олексійовичем про затримання його підлеглими в зоні проведення АТО ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Згодом виявилося, що ні по одному учаснику зазначених ДРГ немає вироків суду, а самі «диверсанти» були простими місцевими громадянами, які мали необережність носити камуфляжну форму і були затримані в порядку встановлення особи.

Ст. Кондратюк цікавий тим, що практично його руками П. Порошенко вдалося роздобути будівлю Головного управління розвідки Міністерства оборони України (на Рибальському півострові р. в Києві (фото).

За час свого керівництва зазначеним відомством (березень 1915г. — жовтень 1916г.) Ст. Кондратюк підготував і підписав акт про аварійний стан будівлі, знайшовши в його фундаменті «тріщину», що не дозволяло далі перебувати в ньому українським розвідникам у відповідності з їх внутрішніми нормативами, після чого П. Порошенко став практично одноосібним господарем всього Рибальського півострова.

Перейшовши на посаду заступника глави адміністрації Петра Олексійовича, Ст. Кондратюк сприяв призначенню на своє попереднє місце Василя Бурби, з яким разом прийшли в СЗР в 2015 році. Ст. Бурба відомий тим, що в часи Революції Гидности, перебуваючи на посаді начальника 2 Управління Главку «К» СБ України, координував роботу з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС та судовою владою, тобто фактично був одним з організаторів розгону Майдану, а також, судячи з матеріалів ЗМІ, активно працював з джерелами фінансування Антимайдана.

Між першим і другим туром президентських перегонів 2019-го Ст. Кондратюк раптом «прозріває», звинувачує П. Порошенка в тому, що він вважає себе одноосібним захисником країни, поганий кадрової політики, неготовність проводити необхідні реформи та подає у відставку.

О. Козловський починав свою кар’єру в органах СБ України в 90-х. Кар’єрне зростання різко пішов вгору після Помаранчевої революції завдяки лобізму Романа Безсмертного, з яким разом навчалися на історичному факультеті Київського педагогічного інституту. З приходом в СБ України Валерія Хорошковського і втратою протекторату колишнього товариша по чарці по гуртожитку істфаку, після ряду внутрішньовідомчих конфліктів О. Козловський змушений був піти на пенсію. У зазначений період, перебуваючи в підрозділі внутрішньої безпеки, він помічений в активній переслідування окремих керівних працівників СБ України в інтересах глави АП Віктора Балоги в рамках оперативно-розшукової справи «Жебраки».

У 2014 році О. Козловський спливає в зоні проведення АТО офіцером з особливих доручень СБ України, де займається питаннями обміну полоненими. Повернення на службу в СБ України сприяв її Голова, раніше керівник служби безпеки виборчого штабу П. Порошенко Василь Грицак. Слід також зазначити, що обидва служили по 5-й лінії і були фахівцями з політичних питань, тобто всякого роду інтриги, кулуарні хитросплетіння, доноси, лукавство, каверзи, підступи й ін. елементи владної повсякденності для них не є марнослів’ям.

У березні 2015 року Ст. Грицак призначає О. Козловського начальником УСБУ в Луганській області. Колишні товариші по службі по управлінню характеризують його двояко: з одного боку – грамотний офіцер, професіонал, вміє налагодити роботу підлеглих; з іншого — відзначають такі його якості, як недотримання досягнутих домовленостей, вміння витягнути бабло буквально на порожньому місці, дати слово і тут же кинути подільника. Зокрема, постійно піарився перед керівництвом на обмін полоненими і одночасно пиляв бюджет і отримував хабарі за вирішення земельних питань через відділ контррозвідувального захисту економіки держави, хабарі з кордонів і ліси отримував через відділ «К». Часто особисто вів переговори з комерсантами, щомісяця брав хабарі, а потім створював їм проблеми, які сам вирішував, як з директором ТОВ «Марківський сироробний завод» Андрієм Прасолом, яким обвинувачення у фінансуванні сепаратизму коштувало офіційний штраф і 200 тис. доларів у кишеню О. Козловського.

Чи варто говорити, що такі процеси, як контрабанда вугілля, проїзд на непідконтрольну територію і назад вантажівок, видача перепусток через лінію перетину, в т. ч. і сепаратистам, забезпечення квитками громадян, її перетинають і багато іншого також були джерелом збагачення О. Козловського.

По мірі заходу зірки Петра Олексійовича, який зумів за період свого правління вибудувати в Україні практично монархію, і тим самим налаштувати проти себе більшу частину її населення, О. Козловський, передчуваючи неминучий крах годувальника, звільняється з органів СБ України. На відміну від Ст. Кондратюка робить це тихо і не публічно, а вже у вересні 2018-го спливає в МВС на посаді начальника Департаменту оперативної підтримки Національної поліції України, а з січня 2019-го стає заступником голови Нацполиции України. Його переходу в систему МВС сприяє приятель, екс-радник Голови СБ України Юрій Тандем, який також втік від Ст. Грицака в червні 1918-го. Ю. Тандем відомий як близький зв’язок Віктора Медведчука, завдяки якому і вліз у процес обміну полоненими між Україною і ОРДЛО.

Як бачимо, обидва кандидати готові вірою і правдою служити новим господарям і володіють необхідними для цієї служби якостями.

Але … не зрадять вони з незвичайною легкістю і нову владу? Настільки різка зміна «переконань» – це вже не випадковість, а скоріше стиль.

Орест Желтов, спеціально для «ОРД»