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Вчасно зрадити — це значить передбачати «або ясновидці сліпці»

31.05.2019

Після останніх президентських виборів в Україні в середовищі російських блогерів чатрулетки ютуб у відношенні до українських колег по перу з’явилося визначення — «перевзувся».

Переобутыми вони називають тих колишніх упоротых порохоботов, які після програшу свого кумира різко змінили свої погляди і стали так само затято топити, але вже за переможця.

В силу природної обдарованості деякі з таких людей володіють тією якістю, яку можна назвати передбачення. Вони служать господарю вірою і правдою практично до останнього моменту і зраджують його не в момент падіння, а дещо раніше і це дистанціювання дозволяє їм вчасно не потрапити в списки неблагонадійних щодо нового годувальника.

В Адміністрації Президента підготовлено проекти указів про призначення на керівні посади в системі нової влади таких зрадників Петра Олексійовича, як господа Валерій Кондратюк і Олег Козловський. Першого пророкують Головою Служби зовнішньої розвідки України, другого – Першим заступником Голови Служби безпеки України.

У 2014-15г.р. Ст. Кондратюк (також відомий в середовищі співробітників СБ України як «Упир»), перебуваючи на посаді начальника Департаменту контррозвідки СБ України, систематично звітував перед Петром Олексійовичем про затримання його підлеглими в зоні проведення АТО ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Згодом виявилося, що ні по одному учаснику зазначених ДРГ немає вироків суду, а самі «диверсанти» були простими місцевими громадянами, які мали необережність носити камуфляжну форму і були затримані в порядку встановлення особи.

Ст. Кондратюк цікавий тим, що практично його руками П. Порошенко вдалося роздобути будівлю Головного управління розвідки Міністерства оборони України (на Рибальському півострові р. в Києві (фото).

 

За час свого керівництва зазначеним відомством (березень 1915г. — жовтень 1916г.) Ст. Кондратюк підготував і підписав акт про аварійний стан будівлі, знайшовши в його фундаменті «тріщину», що не дозволяло далі перебувати в ньому українським розвідникам у відповідності з їх внутрішніми нормативами, після чого П. Порошенко став практично одноосібним господарем всього Рибальського півострова.

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Перейшовши на посаду заступника глави адміністрації Петра Олексійовича, Ст. Кондратюк сприяв призначенню на своє попереднє місце Василя Бурби, з яким разом прийшли в СЗР в 2015 році. Ст. Бурба відомий тим, що в часи Революції Гидности, перебуваючи на посаді начальника 2 Управління Главку «К» СБ України, координував роботу з правоохоронними органами, прокуратурою, Міноборони, МНС та судовою владою, тобто фактично був одним з організаторів розгону Майдану, а також, судячи з матеріалів ЗМІ, активно працював з джерелами фінансування Антимайдана.

Між першим і другим туром президентських перегонів 2019-го Ст. Кондратюк раптом «прозріває», звинувачує П. Порошенка в тому, що він вважає себе одноосібним захисником країни, поганий кадрової політики, неготовність проводити необхідні реформи та подає у відставку.

О. Козловський починав свою кар’єру в органах СБ України в 90-х. Кар’єрне зростання різко пішов вгору після Помаранчевої революції завдяки лобізму Романа Безсмертного, з яким разом навчалися на історичному факультеті Київського педагогічного інституту. З приходом в СБ України Валерія Хорошковського і втратою протекторату колишнього товариша по чарці по гуртожитку істфаку, після ряду внутрішньовідомчих конфліктів О. Козловський змушений був піти на пенсію. У зазначений період, перебуваючи в підрозділі внутрішньої безпеки, він помічений в активній переслідування окремих керівних працівників СБ України в інтересах глави АП Віктора Балоги в рамках оперативно-розшукової справи «Жебраки».

 

У 2014 році О. Козловський спливає в зоні проведення АТО офіцером з особливих доручень СБ України, де займається питаннями обміну полоненими. Повернення на службу в СБ України сприяв її Голова, раніше керівник служби безпеки виборчого штабу П. Порошенко Василь Грицак. Слід також зазначити, що обидва служили по 5-й лінії і були фахівцями з політичних питань, тобто всякого роду інтриги, кулуарні хитросплетіння, доноси, лукавство, каверзи, підступи й ін. елементи владної повсякденності для них не є марнослів’ям.

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У березні 2015 року Ст. Грицак призначає О. Козловського начальником УСБУ в Луганській області. Колишні товариші по службі по управлінню характеризують його двояко: з одного боку – грамотний офіцер, професіонал, вміє налагодити роботу підлеглих; з іншого — відзначають такі його якості, як недотримання досягнутих домовленостей, вміння витягнути бабло буквально на порожньому місці, дати слово і тут же кинути подільника. Зокрема, постійно піарився перед керівництвом на обмін полоненими і одночасно пиляв бюджет і отримував хабарі за вирішення земельних питань через відділ контррозвідувального захисту економіки держави, хабарі з кордонів і ліси отримував через відділ «К». Часто особисто вів переговори з комерсантами, щомісяця брав хабарі, а потім створював їм проблеми, які сам вирішував, як з директором ТОВ «Марківський сироробний завод» Андрієм Прасолом, яким обвинувачення у фінансуванні сепаратизму коштувало офіційний штраф і 200 тис. доларів у кишеню О. Козловського.

Чи варто говорити, що такі процеси, як контрабанда вугілля, проїзд на непідконтрольну територію і назад вантажівок, видача перепусток через лінію перетину, в т. ч. і сепаратистам, забезпечення квитками громадян, її перетинають і багато іншого також були джерелом збагачення О. Козловського.

По мірі заходу зірки Петра Олексійовича, який зумів за період свого правління вибудувати в Україні практично монархію, і тим самим налаштувати проти себе більшу частину її населення, О. Козловський, передчуваючи неминучий крах годувальника, звільняється з органів СБ України. На відміну від Ст. Кондратюка робить це тихо і не публічно, а вже у вересні 2018-го спливає в МВС на посаді начальника Департаменту оперативної підтримки Національної поліції України, а з січня 2019-го стає заступником голови Нацполиции України. Його переходу в систему МВС сприяє приятель, екс-радник Голови СБ України Юрій Тандем, який також втік від Ст. Грицака в червні 1918-го. Ю. Тандем відомий як близький зв’язок Віктора Медведчука, завдяки якому і вліз у процес обміну полоненими між Україною і ОРДЛО.

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Як бачимо, обидва кандидати готові вірою і правдою служити новим господарям і володіють необхідними для цієї служби якостями.

Але … не зрадять вони з незвичайною легкістю і нову владу? Настільки різка зміна «переконань» – це вже не випадковість, а скоріше стиль.

Орест Желтов, спеціально для «ОРД»

 

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