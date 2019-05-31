У Києві шукають вибухівку в будівлі ВККС

У столичну поліцію другий день поспіль продовжують надходити повідомлення про мінування будівель. Так, в п’ятницю, 31 травня, правоохоронці отримали інформацію про замінування будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, повідомляє “Укрінформ”.

У прес-службі столичного главку Нацполіціі уточнили, що на даний момент проводиться перевірка повідомлення. Подробиці уточнюються.

Відзначимо, що в столиці практично щотижня “мінують” об’єкти соціальної інфраструктури. Нещодавно кілька разів “мінували “аеропорт” Київ “(” Жуляни”). Також двічі поліція отримувала повідомлення про загрози вибуху в будівлях Верховної Ради, Кабінету міністрів.