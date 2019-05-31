Дієтологи назвали 4 альтернативні заміни кави

Експерти в області дієтології та здоров’я назвали 4 альтернативних напої, здатних замінити каву. Всі перераховані фахівцями продукти мають схожий з кофеїном підбадьорливий і тонізуючий ефект, але при цьому практично нешкідливі для організму.

Однією з альтернатив чашки кави вранці може стати гарячий шоколад, при виробництві якого використовують багаті вітамінами і мінералами какао-боби. Такий напій крім додання бадьорості допомагає зміцнити серцево-судинну систему і знизити ризик деяких захворювань.

Не менш корисні, на думку експертів, овочеві та фруктові свіжовичавлені соки. Для фрешів важливо вибрати правильні продукти, які допоможуть організму прийти в тонус і отримати необхідну дозу корисних речовин.

Ще один аналог кави – зелений чай, що містить у своєму складі велику кількість вітаміну C. Цей напій містить кофеїн і танін, здатний знижувати відчуття голоду, а також залізо та йод.

І останнім фахівці називають імбирний чай, що сприяє схудненню і загальному оздоровленню організму. Підвищити підбадьорливий ефект цього напою можна за допомогою додавання до нього чорного листового чаю, скибочок лимона або листя м’яти.

: ukrhealth.net

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