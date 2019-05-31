Парубий прокомментировал интервью советника Зеленского Бориса Шефира

Андрей Парубий пообещал отстаивать закон о языке и предотвратить отмену декоммунизации

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет о вызовах перед страной в связи с заявлениями представителей команды президента Владимира Зеленского о необходимости пересмотра закона о функционировании украинского языка как государственного.

“Мы вчера услышали, как снова представители президента, члены его команды говорят о том, что нужно отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию и, к сожалению, это становится для них обычной политикой. Так я хочу сказать – и от имени Верховной Рады, и правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть”, – сказал Парубий на заседании парламента в пятницу.

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“Мы не позволим ни отменить закон о языке, ни отменить квоты, ни отменить декоммунизацию. Украинский народ десятилетиями шел к этому. Много сыновей и дочерей Украины положили за это свою жизнь. Поэтому нам нужно объединяться перед теми вызовами, которые стоят перед Украиной. Нужно стоять плечо к плечу. И я уверен: реванш не пройдет”, – подчеркнул спикер.

Парубий с сожалением отметил, что Украина сейчас переживает тяжелые времена и “кризис, связанный с действиями президента и вчерашнее обнародование стенограммы это подтвердило”.

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Источник: ЛБ

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