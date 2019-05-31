Приплив інвестицій в Україну різко скоротився, – Держстат

Приріст прямих інвестицій в Україну в першому кварталі 2019 року склав 45,5 млн доларів.

Так, прямі інвестиції в акціонерний капітал станом на 1 квітня склали 32,92 млрд доларів, тоді як на початок року вони становили 32,87 млрд доларів.

Для порівняння: у першому кварталі 2018 року приріст інвестицій становив 1,15 млрд доларів. Таким чином, приплив вкладень скоротився більш ніж на 58%.

Прямі інвестиції з України на 1 квітня зросли до 6,3 млрд доларів з 6,29 млрд доларів на початок року. З них 5,94 млрд доларів або 94% припадає на Кіпр.