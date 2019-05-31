Як в Україні збирають особисті дані громадян, скільки це коштує і чим загрожує

«Не хочете встановити кондиціонер?», «Вам дзвонить президент і просить вас проголосувати», – такі дзвінки з невідомих номерів говорять про те, що частина ваших особистих даних вже хто-то кому-то передав. Але проблема набагато більше, ніж просто торгівля номерами телефонів.

Коли автор книги «Епоха мислячих машин», майбутній технічний директор Google Реймонд Курцвейл заявив, що головним товаром XXI століття, безумовно, стане інформація, обивателі думали, що мова йде про державні таємниці, наукових розробках і інсайдах великого бізнесу.

Тоді в 1990-х мало хто розумів, що найбільш ходовим товаром стануть зовсім не корпоративні і державні секрети, а особисті дані тих самих обивателів. Сьогодні нікого вже не здивуєш повідомленням про те, що за нами постійно стежать: відстежують історію покупок і чек-інів в ресторанах, публікації в соціальних мережах, навіть пошуки в інтернеті і будь-які прояви інтересу до сайтів, онлайн-профілями або статей.

Будь-який каприз

Бажаючи перевірити правдивість слів прокурора, Фокус провів невеликий експеримент. Журналісти знайшли в мережі оголошення кількох охоронних фірм, що надають послуги зовнішнього спостереження, і попросили зібрати найповнішу інформацію про власника автомобіля з певним номером. Як його звуть, як переміщується його автомобіль протягом дня, скільки у нього банківських рахунків, які транзакції з них відбуваються.

Так само попросили дізнатися його паспортні дані, ідентифікаційний код, банківські реквізити. По суті, запросили інформацію, яку збирає шахрай про потенційну жертву. Дізнавшись все це про вас, зловмисник легко зможе вкрасти ваші заощадження і, до того ж, оформити на ваше ім’я кредитні зобов’язання, які, можливо, доведеться погашати ще не один рік.

Довести непричетність до транзакцій, які від вашого імені здійснював шахрай, скориставшись вашими ідентифікаційними даними, вкрай складно. А ось отримати таку інформацію, виявляється, досить просто. З 15 фірм, які журналісти вибрали по рекламним оголошенням в Мережі, 8 були готові зібрати повний пакет персональних даних протягом двох днів. Вартість цієї послуги ні в кого не перевищувала 5 тис грн. Причому, деякі надавали її набагато дешевше.

Тільки в двох випадках представник фірми, з яким говорив по телефону співробітник Фокуса, який видавав себе за замовника, цікавився, навіщо знадобилася ця інформація. На цей випадок була передбачена легенда: замовник нібито став жертвою ДТП, а цікавить його автомобіль зник з місця події. Такого пояснення обом зацікавленим виявилося достатньо, додаткових запитань ніхто з них не ставив.

Стандарт безпеки

Строго говорячи, кожного, хто взявся збирати такі дані, так і самих журналістів, якщо б вони довели експеримент до кінця і зробили покупку інформації, можна було б притягнути до відповідальності за статтею 182 Кримінального Кодексу України за незаконний збір і зберігання конфіденційних даних. В гіршому випадку за це належить до трьох років позбавлення волі, в кращому – штраф від 8,5 тис. до 17 тис. грн.

Очевидно, телефонні співрозмовники вважають другий варіант покарання набагато більш вірогідним, бо не надто обережні. Якщо кожен клієнт перераховує кілька тисяч гривень за інформаційний пакет, а доступ до бази коштує менше тисячі, зазначені штрафи не можуть вплинути на рентабельність нелегального бізнесу.

Як зазначає адвокат компанії Investment Service Ukraine Тетяна Перевощикова, в Кодексі України про адміністративні правопорушення є окрема стаття (ст. 188-39) про недотримання встановленого законом порядку захисту персональних даних, призвела до незаконного доступу.

Для посадових осіб та суб’єктів підприємницької діяльності за це передбачений штраф від 5,1 тис. до 17 тис. грн. Але, враховуючи, як дешево продається доступ до державних баз даних, чиновники явно не бояться бути викритими. Це тим більше дивно, що сучасні системи інформаційного захисту цілком дозволяють мінімізувати ризики витоку і строго контролювати доступ до «закритим» даними.

«Причиною витоку можуть бути навмисні дії або прості помилки співробітників, те й інше можна запобігти, або, принаймні, істотно знизити ймовірність втрат, — говорить гендиректор компанії Betta Security Фелікс Роголь. – У світовій практиці для цього застосовують системи DLP (Data Loss Prevention) в поєднанні з технологіями Fraud Prevention, моніторингом захисту баз даних і аналітикою дій користувача».

Роголь підкреслює, що в країнах Західної Європи правовий механізм протидії зловживанням, пов’язаним з передачею і зберіганням особистої інформації збудований набагато чіткіше, ніж в Україні. Там існує юридично обов’язковий «Загальний регламент щодо захисту даних» (GDPR), якого повинні дотримуватися і державні, і приватні комерційні структури. У нашій країні такого єдиного стандарту не існує.

Кому поскаржитися

Тетяна Перевощикова каже, що офіційно за захист персональних даних в Україні відповідає уповноважений Верховної Ради з прав людини. На підставі звернень громадян він має право проводити перевірки в організаціях, що мають доступ до нашої особистої інформації, і направляти приписи щодо усунення порушень порядку її зберігання або передачі.

Ще омбудсмен може вимагати видалити особисті дані, якщо з’ясує, що їх зберігають незаконно, а також вимагати заборони доступу або навпаки надання доступу третім особам. Він же при необхідності складає і передає до суду протоколи про притягнення порушників до адміністративної відповідальності.

Ще один спосіб захистити свої права у разі незаконного використання особистих даних – стягнути відшкодування матеріального і морального збитку через суд. Перевощикова підкреслює, що така судова практика в Україні вже існує. Приміром Бориславський міський суд задовольнив позов приватної особи до сільради за розголошення персональних даних.

Мова йшла про дату народження, адресу, сімейний стан, відомості про майнових і немайнових відносинах позивача з третіми особами. Ясно, що в суді МВС і податкова служба будуть більш серйозними противниками, ніж сільська рада. Але раз вже є позитивні прецеденти, варто пробувати.