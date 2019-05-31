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Зеленський реєструє ще п’ять нових товарних знаків

31.05.2019

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подав заявки на реєстрацію таких брендів, як «Зекоманда», Ze, Ze! і Ze2019, повідомляє «Лігабізнесінформ».

Наголошується, що в березні Зеленський подав в Український інститут
інтелектуальної власності заявки на реєстрацію нових товарних знаків,
пов’язаних з його політичною діяльністю.

Також глава держави планує зареєструвати торгову
марку «Команда Зеленського».

Товарні знаки хочуть використовувати в поліграфії, рекламної
діяльності, освіті та сфері розважальних послуг.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що російська компанія «Яндекс» придбала ексклюзивні права на показ в інтернеті на території Росії серіалу «Слуга народу» із Зеленським у головній ролі.

У той же час депутати збирають підписи на подання в
Конституційний суд України проти узурпації влади Зеленським.

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