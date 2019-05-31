Коломойський через український суд намагається заблокувати позов НБУ в Швейцарії

Національний банк заявляє, що екс-акціонер “Приватбанку” Ігор Коломойський намагається через український суд заблокувати позов Нацбанку Швейцарії у справі “Привату”.

“Господарський суд Києва розглядатиме справу за позовом Коломойського до НБУ і “Приватбанку” про визнання недійсними 5 кредитних договорів рефінансування та 5 договорів особистого поручительства Коломойського за цими кредитними договорами”, – йдеться в повідомленні.

“Такий позов і зазначені позовні вимоги – це спроба Коломойського зупинити, а в подальшому і виключити розгляд ініційованих НБУ справ Швейцарії, що свідчить про небажання Коломойського виконувати взяті на себе зобов’язання за договорами поруки”, – повідомляє НБУ.

У грудні 2018 року НБУ звернувся до Суду Першої інстанції Республіки і Кантону Женеви за місцем проживання Коломойського з метою стягнення з нього заборгованості як з фінансового поручителя.

У 2016 році Коломойський, який на той момент був співвласником “Приватбанку”, уклав з Національним банком договори поруки та зобов’язався виконати вимоги по поверненню кредитів рефінансування, отриманих “Приватбанком” за період 2008-2014 років, повідомляє НБУ.

“Як фактично, так і юридично Коломойський залишається боржником перед НБУ за зазначеними кредитами “Приватбанку”, заборгованість за яким на сьогодні становить 9,2 млрд грн”, – повідомляє НБУ.

НБУ заявляє, що Коломойський намагається заблокувати судові процеси у Швейцарії та Україні про стягнення цієї заборгованості.