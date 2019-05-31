Нечувані статки «скромного» київського судді Андрея Федорчука

Окружний адмінсуд Києва славиться своїми одіозними рішеннями. Задовольнив позов олігарха Коломойського про скасування націоналізації Приватбанку, визнав відсутність повноважень у голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова, призупинив перейменування УПЦ Московського патріархату, визнав законність засекречення декларацій військових прокурорів та Павла Демчини.

Знайомтеся, суддя Окружного адміністративного суду міста Києва – Андрій Богданович Федорчук.

Як випливає з суддівського досьє, Федорчук розпочав свою кар’єр єру одразу з посади начальника юрвідділу тернопільського виробника мінеральної води ТОВ «Пром-Дорекс». 2004 року позбавивши цю посаду та перейшов у ТОВ «УкрГазОйл». Також незначний годину Андрій Богданович обіймав посади начальника сектору діловодства в державній судовій адміністрації міста Києва, а ще юрисконсульта ДП «Юрресурс» та «Юридичному агентстві «КИЙ-АВІА».

Для довідки! Рішення Кабміну про виключення Гостинного двору з переліку пам ” ятників архітектури викликало протести серед захисників культури. Оскільки приміщення, що побудоване у 1809 році, вже розглядалося в якості перебудованого торговельно-офісного центру з гостьовою стоянки.

До речі, на цьому дні народжені були й інші важливі гості, які мали можливість поговорити у невимушеній обстановці за чарчиною алкоголю про одну дуже цікаву справу. Нещодавно до Федорчука потрапив позов про закінчення рядок повноважень члена ВККС Станіслава Щотки. Нагадаємо, що останнім часом йдуть гарячі суперечки стосовно рядок повноважень голови Комісії Сергія Козьякова, його заступника Станіслава Щотки та половини її складу. Завдяки неякісно написаному закону можна стверджувати, що їх повноваження закінчились ще у 2018 році, а можна доводити, що тривають до 2020 року. Це створює величезні юридичні проблеми та ставити під сумнів усі рішення ВККС після 2018 року. А це реальна міна під результати конкурсів та легітимність Антикорупційного та Верховного судів. Тому цей процес був дуже важливий для Комісії.

На наше переконання, саме справа щодо повноважень Щотки стала однією з причин візиту на святкування до Аблова голови Кваліфікаційної комісії Сергія Козьякова та ще двох її членів – Тараса Лукаша і Володимира Бутенка.

Цілком ймовірно, що обговорювалось і майбутнє проходження суддями Окружного суду кваліфікаційного оцінювання у ВККС.

У власності дружини Марії Федорчук ми нарахували 33 земельні ділянки, які вона набувала у період з 2006 по 2011 роки. Усі, за винятком однієї, що знаходяться у Вишгородському район Київської області. Ділянка площею 0,15 га перебуває у межах престижного села Буча, що під Києвом. До речі, не всі вони вносилися у декларацію за 2014 рік.

Звідки ж молода дівчина, якій на той момент не виповнилося й 30-ти років, взяла стільки землі? А це, на хвилиночку, близько 60 гектарів. На шкода, у реєстр речових прав інформації про це немає.

Окрім величезної кількості землі, у судді з 2006 року у власності є й чималий маєток під Києвом площею 444,4 кв. м. Вісь як він виглядає.

Але це лише на перший погляд видається, що суддя більш ніж забезпечений житлом. Якщо вірити документам, то насправді Федорчук потребував поліпшення житлових умов. Виявляється він у 2013 році живий не у великому будинку під Києвом, а у … гуртожитку, і не лише з своєю дружиною та дочкою, але ще й з мамою. Принаймні так вказано у протоколі житлово-побутової комісії Окружного адмінсуду від 25.02.2013 року, яким судді вирішено надати новеньку службову квартиру площею 96 кв. м.

Цікаво, що у декларації судді за 2012 та 2013 рік мати не вказана як член сім’ї. Немає там і квартири у гуртожитку, у якому начебто проживав суддя з ‘ єю. Тобто, як мінімум, в одному з двох документів суддя вказав неправду – або у декларації, або в документах про склад сім’ї, яку подавши до житлової комісії суду.

За законом службова квартира надається винятково на строк повноважень судді та не підлягає приватизації. Але не у випадку з Федорчуком. Він разом з іншими суддями, які отримали службові квартири, знайшли спосіб обійти цю заборону.

Отже, суддя Федорчук очевидно не потребував поліпшення житлових умов, а подавши сумнівні твердження про склад сім’ї та банально використав своє службове становищедля власного збагачення.

А сім’я судді явно не бідує. У розпорядженні подружжя є дорога біжутерія. Суддя носити золотий годинник відомого бренду Ulysse Nardin, окремі екземпляри якого коштують як квартира у райцентрі. Також у нього є кишеньковий золотий годинник на ланцюжку. Дружина має золоті сережки Chopard з діамантами. Однак Андрій Богданович уникає згадок про конкретні моделі та вартість.

Мати Федорчук Олександра Леонідівна зареєстрована підприємцем і спеціалізується на роздрібній торгівлі в неспеціалізованих магазинах. Жінка прописана у приватизованій Андрієм Федорчуком квартирі, хоча до цього мешкала у місті Борщів Тернопільскої області, де й працювала у районній раді.

На Тернопільщині Олександра Федорчук контролює мале підприємство «Затишок» з мінімальною виручкою, дочірнє підприємство торговий дім «Нова Загора» з прибутком в 100 тис. грн у 2017 році та збиткове приватне підприємство «Прометей».

За реєстром, у нього є 24 земельні ділянки та великий будинок в Борщеві площею 279,7 кв. м., дійсна площа якого значно більша.

Водночас у власності Олександри Федорчук є п’ять нежитлових приміщень у Борщівському районі, частина будинку та дві земельні ділянки отримані за державним актом й передані в оренду ТОВ «Агрополіс».