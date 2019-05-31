Дженніфер Еністон підкреслила фігуру білими штанами

Вже через кілька тижнів на великі екрани вийде комедія з Дженніфер Еністон і Адамом Сендлером “Загадкове вбивство”.

Напередодні актриса саме з цієї нагоди стала гостею вечірнього шоу Джиммі Кіммела. Для свого виходу Еністон вибрала білі брюки, які доповнила білим топом і чорним жакетом, а в якості аксесуару обрала стильну сумку Chanel.

Якщо ви боялися обирати білий колір цього літа – ризикуйте, Дженніфер вкотре доводить, що для цього відтінку вік не стане на заваді!

: bilshe.com

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