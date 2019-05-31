З’їзд «Європейської солідарності» обрав лідером Порошенко

Політична партія «Європейська солідарність» обрала своїм лідером колишнього президента України Петра Порошенка.

Рішення було прийнято на з’їзді 31 травня.

Порошенко сказав, що вважає за честь очолити політичну силу, яка «п’ять років не боялася взяти на себе дуже важкий хрест — відповідальність за порятунок країни, опинилася на краю прірви».

Всього в порядку денному з’їзду було на шість запитань. Обрання голови партії значилося в ній першим пунктом.

З’їзд припинив повноваження голови партії Віталія Кличко, який подав у відставку ще в 2016 році, і затвердив на ній Порошенко.

Іншим рішенням з’їзд партії «ЄС» припинить повноваження усього складу президії центральної ради, обраного в серпні 2015 року та обрав новий.

До нього увійдуть Юрій Бірюков, Віталій Гайдукевич, Ірина Геращенко, Марія Іонова, Олег Синютка, Сергій Таран.

Петро Порошенко як голова партії і Максим Саврасов як керівник секретаріату партії входить до президії за посадою.