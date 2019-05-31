У Києві побили 14-річну школярку. Постраждала каже, що на неї напала нетвереза жінка. Спровокував конфлікт нібито син нападниці – 12-річний Ярослав, який тримає в страху один зі спальних районів столиці.

Постраждала Вікторія Шиянова розповіла, що в той день вона з компанією підлітків святкувала день народження одного з друзів. Відзначати вони пішли до річки.

“Ми сиділи там відпочивали, підходить хлопчик, каже: “Сигарети не буде?”. Я вже кажу:” Ну, немає, ну що тобі незрозумілого. Ну задовбав, йди ти вже на всі чотири боки”, – розповіла школярка.

Далі події розвивалися стрімко. Дівчина згадує, що на пляжі на неї накинулася мама хлопчика, схопила її за волосся і кілька разів намагалася вдарити каменем. Постраждалій вдалося втекти, втім, вже на мосту її наздогнали двоє дівчат і теж почали бити.

“Не могла ані йти, ані дихати. Я просто впала. Я плювалася, просто кров була”, – уточнила Вікторія.

Пізніше вона зрозуміла, що у неї також зник мобільний телефон.

У той же вечір мати побитої школярки написала про інцидент в інтернеті. З коментарів з’ясувалося, що хлопчик, на якого скаржиться Віка, неодноразово нападав і на інших дітей.

Мати 12-річного Ярослава Тетяна Томашенко його виправдовує. Каже, били Віку якісь невідомі дівчата.

“Вона почала кричати на дорослих матюками, гнула там конкретно всіх. А потім почала грубіянити. Випила ж. Дівчинка нетвереза була”, – розповіла свою версію Томашенко.

Сусіди розповідають, що мати хлопця сама зловживає алкоголем, а сам він вчиться в інтернаті.

“Він тут весь час вештався. Холодно – він тут сидить в під’їзді гріється”, – зазначила сусідка Любов Дмитрівна.

У навчальному закладі підлітка журналісти не знайшли. Діти кажуть, що Ярослав часто б’ється з іншими вихованцями і рідко з’являється на уроках. Втім, жодних проблем із законом у хлопця раніше не було. Старший інспектор Дніпровського управління поліції Ганна Шевчук уточнила, що він на обліку не перебував і в поле зору правоохоронців не потрапляв.

Зараз поліцейські шукають всіх учасників бійки, порушено два кримінальні виробництва – за фактом крадіжки та нанесення легких тілесних ушкоджень. Якщо провину Ярослава або його матері доведуть, вона заплатить штраф до п’яти тисяч гривень