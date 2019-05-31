«Я наведу порядок і повернуся»: Зеленський після президентства хоче піти в бізнес

Вже через п’ять років президент Зеленський хоче повернутися в шоу-бізнес. Про це в інтерв’ю «Детектор Медіа» заявив один із власників студії «Квартал 95» Борис Шефір.

«Наш президент – незвичайний президент. Він не планує заробляти на цій посаді і не збирається там довго залишатися», — пояснив він. Разом з тим, Шефір навів цитату президента» «Я піду, там наведу порядок і повернуся в свій бізнес».

«Я залишився тут і постараюся цей бізнес не упустити, щоб Володимир через п’ять років повернувся і сказав: «Відмінно, продовжуємо». Якщо він не захоче виходити на сцену в образі коміка, то буде продюсувати фільми, зніматися в них», – пояснив співвласник студії «Квартал 95».

Більш того, Шефір також розповів про намір повернути Зеленському частку в бізнесі. За його словами, дане питання не оформлений юридично, хоча думки про майбутні домовленості є в планах.