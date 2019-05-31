Ціни на нафту впали нижче 64 доларів вперше з лютого

Ціни на Brent знизились до 63,66 долара за барель. Ціна північноморської нафти марки Brent сьогодні вдень, 31 травня, впали нижче 64 доларів за барель вперше з середини лютого.

Повідомляється, що ранкові торги починалися зі зниження вартості серпневих ф’ючерсів на нафту марки Brent до 63,17 долара за барель, однак на даний момент ціни зміцнилися на позначці 63,66 долара. Востаннє ціна нафти цього сорту на даному рівні була у лютому 2019 року.

Крім того, слідом за Brent дешевшає і північноамериканська суміш WTI. Вперше з березня вона опустилася нижче 55 доларів за барель. Як зазначає Bloomberg, ціни падають на тлі протистояння економік США і Китаю. Також на падіння вплинуло зниження запасів сировини в США за минулий тиждень.