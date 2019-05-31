Президент звільнив одного з ключових керівників СБУ

Президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення начальника Головного слідчого управління Служби безпеки Григорія Остафійчука.

«Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України», — сказано у документи, опублікованому 31 травня.

Нагадаємо, п’ятий президент Петро Порошенко призначив головним слідчим СБУ Григорія Остафійчука у 2015 році.

Громадський люстраційний комітет заявивши, що Остафійчук, не тільки підпадає під люстрацію, але й має непояснені доходи. Активісти вимагали звільнити його.

30 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення з посад двох міністрів і голови Служби безпеки.

Голова Служби безпеки Василь Грицак заявив, що 20 травня він, його заступники та члени команди подадуть на розгляд Зеленському рапорти про своє звільнення.

Наразі Грицак перебуває у відпустці, його обов’язки тимчасово виконує призначений президенто