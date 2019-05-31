Зеленський пообіцяв Ситнику і Холодницкому незалежність і чекає відчутних результатів у найближчі три місяці

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артемом Ситником і керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назаром Холодницким.

«Метою зустрічі було обговорення пропозицій щодо покращення взаємодії спеціалізованих антикорупційних органів, пошук шляхів підвищення ефективності їх роботи. Володимир Зеленський зазначив, що буде гарантувати незалежність антикорупційних інституцій і захист від втручання в їх діяльність», — розповіли в АП.

«Глава держави також зазначив, що громадяни України вимагають невідворотності покарання для корупціонерів. Наявність відчутних результатів у розслідуванні резонансних корупційних злочинів протягом найближчих трьох місяців буде показником здатності САП і НАБУ відповісти на очікування українців», — додали в АП.

Також учасники зустрічі обговорили пропозиції законодавчого та практичного характеру з удосконалення роботи спеціалізованих антикорупційних інституцій.