На Рівненщині на території колишньої в’язниці знайшли людські останки

У місті Дубно Рівненської області, на території колишньої в’язниці, під час ремонтних робіт знайшли масові поховання жертв НКВС.

Як прокоментував ситуацію мер Дубно Василь Антонюк: “Протягом майже 30 років не було можливості провести пошукові роботи, оскільки цьому заважала неконструктивна позиція вищого керівництва пенітенціарної служби і окремих силових структур”.

Все змінилося після того, як виховно-трудова колонія припинила своє існування і в порожні будівлі вирішили передислокувати військову частину А1994.

Тепер, в рамках програми “Пам’ять”, повним ходом йдуть розкопки. У виявленому масовому похованні знайшли останки 19 осіб. З них 16 осіб чоловічої статі, 3 жіночої. У чотирьох осіб виявлені сліди вогнепальних поранень в скроневій області черепа. Відбір матеріалів та поверхневе обстеження триває.

Раніше в обласному центрі Волині, на території історико-культурного заповідника “Старий Луцьк”, знайшли масове поховання людей, і зараз там триває робота з ексгумації людських останків.