У Києві з залізничного вокзалу евакуювали сотні пасажирів

Зі столичного залізничного вокзалу “Київ-Пасажирський” евакуювали півтори тисячі осіб. Причиною евакуації стало чергове повідомлення про замінування залізничного хаба.

Як повідомили в Нацполіціі, з будівлі вокзалу на чверть години довелося вивести 1350 пасажирів і майже 150 співробітників.

Вибухівки на території вокзалу не знайшли. На щастя, відхилень у розкладі руху потягів вдалося уникнути.

Півтори тисячі людей евакуйовано зі столичного вокзалу Київ-Пасажирський. Його знову замінували, – розповіли в міському управлінні Національної поліції. На чверть години з будівлі центральної станції довелося вивести 1350 пасажирів і близько півтори сотні співробітників. Вибухівки не знайшли. Відхилень в розкладі руху поїздів вдалося уникнути.

Раніше в п’ятницю, 31 травня, повідомлялося про “мінування” будівлі ВККС в Києві.