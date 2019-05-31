У Франції затонув човен з туристами

У французькому регіоні Ельзас в річці Рейн затонув човен

Як наголошується в повідомленні, вже відомо про трьох загиблих пасажирів судна. Також “жертвою води” став ще один чоловік, який кинувся рятувати потопельників.

Доля ще однієї пасажирки судна невідома. Її шукає берегова охорона.

Всі жертви – туристи з Німеччини, які приїхали до Франції на відпочинок.

Рятувальники кажуть, катастрофа сталася через халатність на воді. На човні не було рятувальних жилетів.

Нагадаємо, в Будапешті сталася трагедія – затонув прогулянковий катер “Русалка”. Судно зіткнулося з круїзним лайнером. На борту перебувала група туристів з 32 осіб і двох членів екіпажу. Семеро загинули, 21 вважається зниклим без вести. Тіла семи жертв були знайдені, двоє людей були ідентифіковані, тривають пошуки ще 21 пасажира. Сімох вдалося врятувати. Усі вони є громадянами Південної Кореї.

Стало відомо, що “Русалка” була побудована в 1949 році Херсонською суднобудівною компанією. У 1992 році судно стало власністю угорської компанії SZOT Cruises, а в 2003 було передано компанії Panorama Deck Kft.