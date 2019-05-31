Аудит «Укроборонпрому»: мільйонні втрати та ігнорування оборонних замовлень

5 підприємств концерну ігнорували його накази і зберігали військове майно Міноборони під відкритим небом.

Заводи, що входять до складу державного концерну «Укроборонпром», мають мільйонні втрати, несвоєчасно виконують державне замовлення і зберігають військове майно без укладених договорів з Міноборони.

Мова про результати перевірки Миколаївської, Житомирської, Харківської, Київської бронетанкових заводів і Шепетівського ремонтного заводу з 2017-2018 роки.

Так, на Житомирському та Харківському бронетанкових заводах аудитори виявили порушення на 14,1 млн гривень, з яких призвели до втрат на суму 4,8 млн гривень.

Київський і Миколаївський бронетанкові заводи отримали 10,6 млн гривень штрафу за несвоєчасне виконання державного оборонного замовлення. Ці підприємства також втратили активи на суму 20,3 млн гривень за порушення договірної дисципліни.

У Миколаївському бронетанковому заводі також заблокували 26,4 млн гривень на банківському рахунку з-за ігнорування наказу «Укроборонпрому».

Військове майно на території 5 згаданих підприємств зберігається безкоштовно без договорів на відкритих майданчиках, де відбувається корозія металу тощо. На утримання цього майна заводи витратили 6,8 млн гривень своїх коштів.