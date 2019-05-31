У Полтавській області майже добу горить сміттєзвалище

У Полтавській області на свале побутових відходів сталася масштабна пожежа. Рятувальники намагаються загасити полум’я ще з учорашнього вечора.

Про це повідомила прес-служба обласної ДСНС.

Рятувальники дізналися про пожежу на сміттєзвалищі поблизу села Белецковка Кременчуцького району 30 травня о 20:50. Полум’я охопило 5 гектарів площі звалища. Прибулі на виклик рятувальники одразу приступили до гасіння вогню, але він вже встиг знищити сміття на площі 1 га

«У гасінні пожежі беруть участь 12 чоловік особового складу 14-ї, 15-ї, 16-ї державних пожежно-рятувальних частин та 3 одиниці техніки», — розповіли в ДСНС і зазначили, що причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.