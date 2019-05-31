Зеленський відсторонив викритого на хабарі голову РДА

Президент України Володимир Зеленський відсторонив Сергія Дмитрука, затриманого на хабарі, від посади голови Коростенської райдержадміністрації Житомирської області. Про це йдеться в розпорядженні Президента №56/2019-рп, передає УНН.

“Відповідно до частини третьої статті 154 Кримінального процесуального кодексу України відсторонити Дмитрука Сергія Васильовича від посади голови Коростенської районної державної адміністрації Житомирської області”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, голову Коростенської райдержадміністрації у Житомирській області Сергія Дмитрука та начальника відділу РДА затримали на отриманні 1500 доларів хабара.

За даними ГПУ, Дмитрук та начальник відділу РДА впродовж березня вимагали від заявниці неправомірну вигоду за виділення землі на території району.

Факт одержання 1500 доларів правоохоронці викрили 23 квітня. Після одержання хабара посадовців затримали, а предмет злочину вилучили.