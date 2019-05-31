У Львові встановили причетних до штурму міськради

Поліцейські встановили осіб, причетних до інциденту у міській раді Львова, під час якого виламали двері і сталася штовханина та бійка, правоохоронці почали посилено охороняти район ратуші. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

“Поліцейські опитали очевидців події та встановили осіб, причетних до скоєння правопорушення”, – йдеться у повідомленні.

Наразі проводиться досудове розслідування, призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну, хімічну та інші. Під час досудового розслідування правоохоронці також вивчають записи камер відеоспостереження.

“Правоохоронці вживають усіх заходів для притягнення осіб, винних у вчиненні правопорушення, до відповідальності”, – додали у поліції.

Окрім того, на площі Ринок поблизу Львівської міськради поліцейські “цілодобово здійснюють посилені заходи безпеки з метою недопущення порушень правопорядку”.

У поліції нагадали, що 29 травня, об 11:12, отримали повідомлення про те, що на площі Ринок група осіб, зламавши замок вхідних дверей, пройшли у приміщення Львівської міськради.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.