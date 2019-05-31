Серед бойовиків ДНР зростає рівень захворюваності на СНІД та туберкульоз, – Праута

Серед бойовиків на Донбасі зростає рівень захворюваності на інфекційні та вірусні захворювання, заявив спікер Міністерства оборони України Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

«У складі російсько-окупаційних військ продовжує зростати рівень захворюваності особового складу інфекційними та вірусними захворюваннями», – сказав Праута.

За інформацією розвідки, з початку травня в частинах першого і другого армійських корпусів збройних сил РФ «різко збільшилася кількість військовослужбовців, хворих на різні форми туберкульозу, і ВІЛ-інфікованих».

«Більшість носіїв зазначених захворювань – це військовослужбовці, призвані протягом поточного року в результаті введення російським командуванням спрощеної процедури медичного обстеження призовників, в тому числі осіб, які були звільнені з місць позбавлення волі.

Разом з тим, незадовільний стан медичного забезпечення особового складу в підрозділах противника призводить до виявлення інфікованих на пізніх стадіях і подальшого поширення інфекційних захворювань », – уточнив Праута.

«Командування російсько-окупаційних військ приховує інформацію про погіршення епідеміологічної обстановки. Виявлених хворих звільняють з військової служби без надання можливості лікуватися у військових медичних закладах », – поінформував Праута.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!