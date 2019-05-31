«Стане першим в історії»: в БПП розкрили плани Порошенка на посаду прем’єра

П’ятий глава української держави Петро Порошенко не є претендентом на посаду глави Кабінету міністрів.

Про це Обозревателю заявив Віктор Уколов, який є політтехнологом екс-президента. Зі слів експерта, більшість у майбутній Верховній Раді, швидше за все, стане пропрезидентським. Більше того, він зазначив, що Порошенко хоче стати в гостру опозицію до нинішнього глави держави Володимиру Зеленському.

«Він стане першим в історії президентом України, який поведе свою партію на парламентські вибори. У нас вже були такі прецеденти, як, наприклад, перший президент Леонід Кравчук. Але ніхто ще не вів власний проект у парламент», — повідомив Уколов.