Романенко про мовний закон: повністю підтримую Шефіра і чекаю нову коаліцію, яка прибере цю дикість

Відомий політичний експерт, журналіст Юрій Романенко у своєму блозі пише про те, що він особисто задоволений заявою партнера по бізнесу Зеленського, співвласника «Студії Квартал 95» Бориса Шефіра про необхідність скасування мовного закону.

Це саме те, що він, як громадянин України, хотів би побачити в якості першочергових кроків адміністрації Зеленського.

Юрій Романенко пише, хочеться вірити, що після виборів до Верховної Ради буде створена коаліція, яка прибере цю дикість. За словами Романенка, це не примха Путіна, а потреба більшості населення України – говорити, читати, слухати те, що вони хочуть, на тій мові, що вони хочуть, без зайвої опіки з боку держави. Це наше базове право. І, якщо держава намагається обмежити нашу свободу вибору, то така держава не буде отримувати лояльності з нашої сторони, як і люди, які підтримують таку політику.

Журналіст пише, він також згоден з тим твердженням Шефіра, що Україна має всі шанси для вибудовування інфраструктури російськомовної експансії і не повинна в цьому себе обмежувати. Навпаки, вона повинна бути експансивної. Страшилки про те, що російська мова грає на руку агресору – це для тих людей, які не здатні мислити. Тому що люди, які кричать про мову, як інструменті агресора, паралельно кожен день заправляють свої авто дизелем або бензином з країни агресора, користуються електрикою, виробленою з ядерного палива і вугілля із засіків агресора, обігріваються взимку газом агресора.