Лукашенко вважає, що в Білорусі демократії не менше, ніж на Заході

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що демократії і свободи в Білорусі анітрохи не менше, ніж в Росії, на Заході або в інших країнах.

“Смію вас запевнити: демократії і свободи в Білорусі анітрохи не менше, ніж в нашій рідній, братньої Росії чи на Заході, чи далі – в країнах”, – сказав Лукашенко.

“Анітрохи не менше. Але, може бути, ми жорсткіше вимагаємо порядку, тому що ми не такі багаті, як Росія. Вона може допустити помилку, але величезні багатства допомагають цю помилку швидко виправити”, – додав він.

При цьому президент Білорусі зазначив, що саме з-за відсутності необхідних фінансових ресурсів в країні повільно просуваються реформи.

Також, коментуючи критику щодо порушення прав людини, Лукашенко заявив, що в основному Конституція Білорусі запозичена з інших країн і лише трохи в неї додали “минулого”.

“Ми вчилися не тільки у своїх сусідів, але передусім у них, тому що вони близькі нам по розвитку, з багатьма ми були в одній державі, – сказав білоруський президент.

Однак, за його словами, багато в білоруській Конституції запозичено “в оплотів демократії, насамперед Франції і Сполучених Штатів Америки”.