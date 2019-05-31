Половина міністрів в уряді ПАР – жінки

Південна Африка стала однією з 11 країн планети з рівною кількістю чоловічих і жіночих міністерських портфелів.

Урожай старих лідерів

Виступаючи на телевізійній прес-конференції, президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що він скорочує кількість міністрів з 36 до 28, так як уряд сильно роздуто. (Президент був переобраний на другий термін після того, як його партія отримала більшість голосів на виборах у травні).

«Вперше в історії нашої країни половина всіх міністрів – жінки», — сказав Рамафоса на телевізійній прес-конференції. Головна мета такого рішення, на думку керівника держави, – створити ядро лідерів, які поведуть країну до кращого майбутнього.

Експрес-інформація по країні

Південно-Африканська Республіка – держава в південній частині Африки.

Прапор



Герб



Столиця – Преторія

Найбільші міста: Йоханнесбург, Кейптаун, Дурбан, Преторія

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 1 219 912 км2 (24-я в світі)

Населення – 54,95 млн чол. (24-я в світі)

Офіційні мови: англійська, африкаанс, венда, зулу, коса, південний ндебеле, сваті, північний сото, сесото, тсвана, тсонга

Релігія – християнство

ІЛР – 0,666 (116-я в світі)

ВВП – $350,08 млрд (33-я в світі)

Валюта – південноафриканський ранд

Межує з: Намібією, Ботсваною, Зімбабве, Мозамбіком, Свазілендом; всередині території ПАР знаходиться держава-анклав Лесото.

В той час, як багато південноафриканці вітали новину про призначення на провідні пости в уряді, критики констатували, що Рамафоса зібрав урожай старих лідерів.

Критики нових призначень

Політолог з Інституту досліджень і розробок Xubera в Дурбані Ксолани Дубі сказав, що хоча уряду слід прагнути до досягнення гендерного балансу, політичні призначення повинні ґрунтуватися на перевагах кандидаток і реальних результатах їх діяльності.

Він зауважив: «Багато з призначених жінок-політиків працювали в уряді протягом багатьох десятиліть. Ми повинні запитати себе, який зсув нас чекає».

Політолог вважає, що на такі посади необхідно ставити молодих жінок, які мають новий погляд на майбутнє Південної Африки.

Серед нових міністрів старої школи 70-річна Нкосазана Дламіні-Зума, вважається дуже впливовим політиком Південної Африки. Різні міністерські пости вона займає з 1994. А повертається в якості міністра кооперативного управління.

Токо Дидиза, яка повертається в якості міністра сільського господарства, обіймала цю посаду протягом восьми років за колишнього президента Табо Мбекі.

Патрісія де Лилье, колишній мер Кейптауна і лідер політичної партії Good, призначена міністром громадських робіт.

Лідер опозиційної партії «Демократичний альянс» Ммузи Маймане заявив, що призначення відповідають політичним інтересам президента Рамафосы.

Маймане впевнений, що Південна Африка на даний момент заслуговує різноманітного, компетентного кабінету, який служить не тільки для переговорного врегулювання між фракціями, а є групою відданих своїй справі людей, готових вести країну вперед.

За матеріалами CNN.

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