У центрі Лондона з’явився паб для нудистів

Для багатьох посидіти в одному з найстаріших і жвавих пабів з пінтою пива в руці — №1 у списку обов’язкових справ у Лондоні. Тепер це можна зробити і голяка.

Coach & Horses розташований у жвавому лондонському районі Сохо, і нещодавно закладу була офіційно надана нудистське ліцензія, що дозволяє клієнтам і персоналу бару оголювати все тіло. Господар Аластер Чоат каже, що все це частина атмосфери, яку він хоче підтримувати в своєму пабі і в суспільстві в цілому.

The Coach & Horses колись прославився тим, що належить самому грубому лондонському господарю» Норману Балону. Він знаходиться під управлінням Аластера Чоата з 2006 року. За словами Аластера, за останні 13 років він перетворив заклад в перший лондонський для веганів і вегетаріанців.

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Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

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Алестер Чоат і його дочка Холлі

Чоат і його дочка Холлі відродили традиційні лондонські паби і прагнуть підтримувати те, що вони називають «богемної атмосферою, настільки улюбленої письменниками, журналістами, акторами та митцями». Тепер вони вітають і оголених гостей.

«Оголені ночі»

Все почалося з голого календаря, створеного Чоатом і його співробітниками, щоб зібрати кошти для кампанії по боротьбі з прийдешнім поглинанням з боку Fuller’s — лондонської пивоварні, яка володіє пабом з 2011 року і не планує продовжувати оренду Чоата.

Співробітники і відвідувачі пабу були залучені в розробку, і Coach & Horses таки випустив 16-місячний календар, 10% прибутку від продажу якого направили в британський благодійний центр Centrepoint.

Коли був запущений календар, паб Чоута наповнили дзвінки натуристів зі всього світу. Всі вони цікавилися, чи приймає паб нудистів. Так з’явилася ідея організовувати в пабі «оголені ночі». Щоб здійснити її, паб повинен був отримати дозвіл від місцевої влади. Це схоже на ліцензію, необхідну для розважальних закладів для дорослих.

Аластер пояснив, що голяка в пабі можна буде не завжди, а в певний, заздалегідь погоджений час. Перша ніч для нудистів відбудеться в червні, і господар уже приймає дзвінки від охочих роздягнутися і випити пива і центрі Сохо.

За матеріалами CNN

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