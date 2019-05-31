Зеленский уволил главу Госпогранслужбы

Президент Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с поста главы Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сказано в тексте указа №345/2019, опубликованном на сайте президента.

“Уволить Цигикала Петра Александровича с должности председателя Государственной пограничной службы Украины”, – сказано в указе.

Кроме того, Зеленский указом №346 уволил Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

Госпогранслужбу Украины Петр Цигикал возглавил 25 июля 2017 года.

Источник: Фокус

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