У Мін’юсті розповіли, що буде з укладеними одеській колонії

У найближчі дні буде представлений план переведення ув’язнених збуреного колонії в Одесі.

Ув’язнених виправної колонії №51 в Одесі переведуть в пенітенціарні установи Херсонської та Миколаївської областей. Про це 31 травня розповів заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає Укрінформ.

«Під час цих подій, що сталися укладені спалили лазню, магазин, чергової частини, що не дозволяє нормально функціонувати цьому закладі. Тому було прийнято рішення … Скажімо так: Відновлення — це мільйони і мільйони гривень. Тому в силу того, що у нас є надлишкові місця в південному регіоні, буде в найближчі дні представлений план. Поки в три базові установи в південному регіоні можуть бути переміщені ув’язнені «, — сказав Чернишов.

Він додав, що під час переведення ув’язнених врахують їх максимальне наближення до родичів, щоб ті могли їх відвідувати.

На уточнююче запитання, які саме області переведуть ув’язнених, Чернишов відповів: «Це Херсонська і Миколаївська області».

Заступник міністра також повідомив, що на сьогоднішній день в колонії №51 знаходяться 445 ув’язнених, що, за його словами, становить менше 50% наповнення, та відповідно до постанови Кабінету міністрів дозволяє розглядати питання про оптимізацію цієї установи.

Також Чернишов повідомив, що сьогодні вранці відбулося засідання комісії Міністерства юстиції щодо оптимізації установ виконання покарань, на якому були розглянуті доповідну записку про стан колонії №51 та пропозиції щодо її подальшого функціонування.

На запитання кореспондента Укрінформу, що буде на місці колонії №51 після переведення ув’язнених, заступник міністра заявив, що держава вирішить, що буде замість колонії

«Держава буде вирішувати, що буде на місці колонії, це державна власність», — сказав він.