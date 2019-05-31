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Порошенко «потроллил» Зеленського «чуваками і чувихами»

31.05.2019

Глава партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко «потроллил» президента Володимира Зеленського «чуваками і чувихами».

«Високоповажний пане голово, шановні народні депутати, міністри, дорогі делегати, гості з’їзду, высокодостойные однодумці… Хоча, щоправда, новий протокол рекомендує звертатися «чуваки і чувіхи «(ці слова викликали в залі сміх і оплески ред.). Але я наполягаю: высокодостойные пані та панове, — сказав екс-президент, виступаючи на з’їзді своєї політсили 31 травня.

Нагадаємо, під час виступу на форумі інтернет-діячів «iForum» в Києві президент Володимир Зеленський неодноразово вживав слово «чувак».

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