ДТП на Хмельниччині: загинули двоє дорослих і дитина

Працівники поліції з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася біля с. Колибаївка Кам’янець-Подільського району, в якій загинули двоє дорослих і дитина.

Аварія сталася сьогодні, 31 травня, близько першої години дня. На під’їзді до села зіткнулися легковий автомобіль Chevrolet Aveo і вантажівка MAN. В результаті ДТП троє осіб з легковика загинули на місці події. За попередніми даними серед загиблих – матір з трирічною дитиною.

На місці події працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Хмельницькій області.