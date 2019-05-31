ГБР начало расследование по факту захвата государственной власти Петром Порошенко

Уже к началу июля Порошенко может быть помещён в следственный изолятор, – Портнов

Андрей Портнов сообщил, что ГБР начало расследование факта захвата Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия.

Дело открыто по факту назначения Порошенко двух членов Высшего совета правосудия несмотря на запрет суда.

Документ расследования читайте ЗДЕСЬ.

“Напомню, Порошенко, нарушив прямой судебный запрет, в нарушение требований закона, собственным Указом отменил условия конкурса и, действуя умышленно, по предварительному сговору организованной группой лиц, с целью сохранения контроля над судебной системой, уже после поражения на выборах незаконно назначил двух членов высшего органа системы правосудия. Инкриминируемая фигуранту статья 109 Уголовного Кодекса в редакции, которую Порошенко сам же когда-то и внёс в УК, не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей“, – написал Андрей Портнов в своём телеграмме

“Уверен, если ГБР будет действовать хотя бы в среднем темпе, уже к началу июля Порошенко может быть помещён в следственный изолятор”, – указал юрист.

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