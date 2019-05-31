В оккупированном Крыму активистку оштрафовали за репост на Facebook 6-летней давности

Крымскотатарскую активистку Салиеву оштрафовали за репост на Facebook 6-летней давности

Киевский райсуд Симферополя 31 мая признал крымскотатарскую активистку за репост в фейсбуке в 2013 году и оштрафовал ее на 1000 рублей. Мумине Салиеву признали виновной в нарушении ст. 20.3 КоАП России (демонстрация символики запрещенной организации) и оштрафовал ее на 1000 рублей. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Салиеву осудили за репост в соцсети Фейсбук в 2013 году. Во время заседания составивший протокол об админнарушении сотрудник полиции Алексей Малеванец пояснил, что задержание Салиевой в Бахчисарае и доставление в российский Центр противодействия экстремизму в Симферополе с дальнейшим недопуском к ней адвоката – это решение вышестоящего руководства. Малеванец подтвердил, что правоохранители могли вызвать Салиеву повесткой без задержания.

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